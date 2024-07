Acate, alla Società Operaia la cerimonia di consegna del Premio Gabriele Carrubba

Acate e Niscemi unite nel ricordo di due forti personalità di cui non si è persa la memoria: l’ex direttore postale Gabriele Carrubba e il poeta Mario Gori, meritevole del premio alla memoria, istituito dai familiari

e consegnato all’assessore alla Cultura del centro nisseno Marianna Avila. All’evento culturale, giunto all’undicesima edizione e che si è svolto alla Società Operaia di Mutuo Soccorso, ha partecipato una folta delegazione niscemese, presenti i soci e alcuni dei premiati degli anni scorsi. Dopo il benvenuto del commissario del sodalizio Salvatore Cutraro, è stato proposto il docufilm realizzato dalla figlia Ginetta, contenente la biografia di Gabriele Carrubba, a cura di Antonio Cammarana e passi del racconto “Nell'aria di un distratto inverno” dell’altra figlia, Maria Teresa. Nel suo intervento Marianna Avila ha elogiato e ringraziato la famiglia per avere pensato al suo illustre concittadino. Per il comune di Acate sono intervenuti, il sindaco Gianfranco Fidone, l’assessore alla Cultura Giuseppe Raffo e la presidente del Consiglio Cristina Cicero. Il parroco don Mario Cascone ha richiamato brevemente il valore della memoria. Alcune poesie di Mario Gori sono state recitate dal professore Maurizio Vicari. Sono intervenuti anche Franco Mongelli, direttore del museo civico di Niscemi e Maria Teresa Carrubba. ll prof. Vicari, a nome della delegazione di Niscemi, ha donato alla famiglia e alle istituzioni acatesi dei dipinti che fanno riferimento ad

una raccolta di Mario Gori. Gli intermezzi musicali sono stati curati da Giuseppe Eterno, il coordinamento dell’evento all’esperienza del giornalista Salvatore Cultraro