Case popolari di Pozzallo, Ciranna (Sunia): dobbiamo assistere ad un’altra Scampia?

“Il crollo avvenuto nelle case popolari di Scampia con diversi morti e feriti riporta alle case popolari di Pozzallo che sembra siano in pericolo di crollo imminente”. Questo è quanto afferma il segretario del SUNIA di Ragusa, Salvatore Ciranna, che ricorda come nello scorso mese di aprile il sindaco di Pozzallo aveva fatto una ordinanza di sgombero dei 48 alloggi siti nel piazzale Italia, con la motivazione che gli alloggi fossero a rischio crollo. Ricordiamo che c'era stato anche l'intervento del Prefetto, della Regione, dell'IACP ecc., ma non si è più saputo nulla. Alcuni articoli di giornali locali adombravano l'ipotesi che fossero stati costruiti con cemento depotenziato. Oggi troviamo nel sito dell'IACP la riapertura dei termini di una delibera del 2017 finalizzata all'acquisizione di alloggi in Pozzallo per collocarvi le 48 famiglie residenti nei citati alloggi di Pozzallo, a causa dello stato di pericolo di alcune parti strutturali. Quando era stato fatto quel bando la Regione aveva concesso un contributo di oltre 3,5 milioni di euro per l'acquisto dal libero mercato di 48 alloggi, sostiene Ciranna, da destinare all'abitazione degli assegnatari dei 48 alloggi di piazzale Italia.“Troppo tempo è passato, commenta Salvatore Ciranna, da quando l'IACP ha scoperto il pericolo statico degli alloggi ed ancora non si trova una soluzione. Dobbiamo ancora sperare nella fortuna? “