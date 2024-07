Morto il poliziotto di Canicattini Luca Scatà: bloccò attentatore del mercatino di Berlino

Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, a nome suo personale, dell’Amministrazione comu- nale e dell’intera comunità canicattinese, non appena appresa l’inattesa notizia, ha espresso il più vivo cordoglio e la vicinanza alla famiglia del giovane poliziotto Luca Scatà, Medaglia d’Oro al Valor Civile, prematuramente scomparso a seguito di una lunga malattia. Con il Sindaco Paolo Amenta anche la Presidente Loretta Barbagallo e l’intero Consiglio comunale, insieme a tutto il personale del Comune. Luca Scatà avrebbe compiuto 37 anni il prossimo mese di agosto ed era figlio di Pippo Scatà, per 27 anni dipendente del Comune venuto a mancare a 62 anni il 9 dicembre del 2018 anch’egli a seguito di una lunga malattia. Luca Scatà, l’eroe semplice, come lo definì la stampa di tutta Italia, la sera del 23 dicembre del 2016, insieme al collega Cristian Movio, fu protagonista, durante un servizio di pattugliamento a Sesto San Giovanni, dello scontro a fuoco con il tunisino Anis Amri, l’uomo che venne identificato come l’attentatore del mercatino di Natale di Berlino, nel quale trovarono la morte 12 persone. Luca Scatà in quella occasione, dopo che Amri alla richiesta di documenti da parte degli agenti a- veva ferito a colpi di pistola il collega Cristian Movio, non esitò, con grande determinazione e pro- fessionalità a a rispondere al fuoco ed eliminare l’attentatore, difendo il collega di pattuglia. A lui e all’agente Movio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concesse la Medaglia d’Oro al Valor Civile. Trasferito a Siracusa, Luca Scatà ha continuato a svolgere il suo servizio nella Polizia di Stato nella sua provincia vicino alla sua Canicattini Bagni. «La scomparsa prematura di Luca Scatà, giovane volenteroso e perbene, eroe semplice, che ha re- so orgogliosi tutti i canicattinesi, i propri familiari, il papà Pippo che non c’è più, la Polizia di Sta- to e tutta l’Italia – ha detto il Sindaco Paolo Amenta – ci addolora e dal profondo del cuore espri- miamo come Comunità tutto il cordoglio e la vicinanza alla famiglia».