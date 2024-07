Pallanuoto donne, l'Orizzonte Catania ingaggia l'australiana Charlize Andrews

"Tra pochi giorni sarà impegnata nei Giochi Olimpici in scena a Parigi, assieme a Bronte Halligan e alle altre compagne di Nazionale, subito dopo comincerà la sua avventura con la calottina rossazzurra. L'Ekipe Orizzonte mette a segno il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione prendendo Charlize Andrews, nata il 26 dicembre 2001 a Brisbane, in Australia, che sarà a disposizione della squadra allenata da Martina Miceli già dalla fine dell'estate". Questa la nota emessa dalla Ekipe Orizzonte Catania. "Considerata una degli astri nascenti a livello mondiale, ha iniziato giovanissima il suo percorso nella pallanuoto quando frequentava la St. Paul's School di Brisbane, passando poi alla Queensland Thunder e lasciando subito il segno nell'Australian Water Polo League. Attaccante di grande qualità, si è messa in mostra come miglior giocatrice ai mondiali giovanili e juniores, esordendo con la nazionale maggiore nel 2022 nella World League in Perù e confermando la sua crescita sia ai mondiali del 2023 in Giappone che nell'edizione di quest'anno a Doha", ha aggiunto il club etneo.