Messina, sorpreso a spacciare hashish: ai domiciliari

La polizia di Messina ha arrestato un 22enne e di nazionalità tunisina sorpreso in flagranza a spacciare droga lunedì scorso, tra via Cesare Battisti e via dei Verdi. Gli agenti lo hanno trovato mentre vendeva un involucro con circa 4 grammi di hashish. La perquisizione del ventiduenne ha portato al sequestro di un'altra modica quantità di hashish che nascondeva nel calzino. Altri 47,63 grammi sono stati trovati a casa del giovane, sotto il cuscino della camera da letto, all’interno di un involucro in cellophane. La droga è stata sequestrata. Nel cassetto della camera, i poliziotti hanno trovato anche il materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi e due bilancini di precisione. Sono stati sequestrati anche 480 euro, provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato messo ai domiciliari. L’acquirente della droga è stato segnalato come assuntore.