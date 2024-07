Siracusa, tre sedute consiliari prima della pausa estiva

Sono tre le sedute che il Consiglio comunale di Siracuaa terrà prima della pausa estiva. Si comincia martedì 30, alle 10, con il Question time: in tutto sono 19 gli atti ispettivi sui quali l’Amministrazione sarà chiamata a rispondere. La seconda seduta è in programma giovedì 1 agosto, alle 18, con due punti di natura prettamente contabile e finanziaria. Il primo è la “Variazione del Bilancio 2024/2026 approvato con deliberazione n. 79 del 22/04/2024 del Consiglio Comunale – Previsione di nuova entrata e di nuova spesa conseguenti al Decreto 07.05.2024 n.129 della Regione Siciliana – Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica di concerto con l’assessore per l’economia”. Il secondo punto è l’ “Approvazione variazione al bilancio di previsione 2024/2026 per l’annualità 2024 per interventi dei settori Servizi Cimiteriali, Gestione delle Tecnologie e Sistemi Informativi, Istruzione e Settore Giovani Sport e Tempo libero”. L’ultima seduta è in programma lunedì 5, alle 18. All’ordine del giorno la “Approvazione prima integrazione e modifica al programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2024-2026”; e la “Approvazione prima integrazione e modifica al programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024-2026”.