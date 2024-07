Vittoria, Giuseppina Torre in concerto a Scoglitti domenica 28 al Largo Camarina

C’è grande attesa per il ritorno di Giuseppina Torre in Sicilia, e in particolare nella sua città natale, dopo il successo del suo tour in Corea del Sud e a Milano. La celebre pianista e compositrice si esibirà domenica 28 luglio alle ore 22 al Largo Camarina di Scoglitti, nell'ambito delle Kamarinèe 2024. Durante il concerto, Giuseppina Torre presenterà dal vivo le composizioni tratte dal suo nuovo disco inedito, “The Choice”.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Vittoria. Il Sindaco Francesco Aiello ha espresso il suo entusiasmo per l'inclusione del concerto nel programma: “Siamo onorati di ospitare, nel programma delle Kamarinèe, il concerto di Giuseppina Torre che, con la sua musica, la sua grazia e il suo talento, sta portando in giro per il mondo il nome della città di Vittoria. Con le sue note, ricche di pathos che trasmettono una straordinaria sensibilità, nella cornice suggestiva di Largo Camarina, renderanno unica e magica una notte di mezza estate. L’evento promette di essere una serata indimenticabile, arricchita dalle melodie e dall’intensa interpretazione di Giuseppina Torre, che saprà certamente incantare il pubblico con la sua arte”.