Vittoria, consegnati i lavori di restauro e messa in sicurezza di Palazzo Iacono

I lavori di restauro e messa in sicurezza di Palazzo Iacono di Vittoria, sede del Municipio, sono stati ufficialmente consegnati. Alla cerimonia di consegna, tenutasi ieri, erano presenti il Sindaco Francesco Aiello, l’Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Nicastro e l’Onorevole Nello Di Pasquale. La ditta aggiudicatrice dei lavori è la Renova Restauri Srl di Ragusa, che si occuperà del consolidamento e della copertura del corpo porticato. Le risorse finanziarie stanziate ammontano a cinquecentomila euro, suddivise in due stralci da duecentocinquantamila euro ciascuno. Il secondo stralcio comporterà il restauro dell’intero edificio.

Il finanziamento dell’intervento è stato possibile grazie a un emendamento presentato e approvato in sede di finanziaria regionale dall’Onorevole Nello Di Pasquale. Il Sindaco Francesco Aiello ha commentato: “Un sogno e un obiettivo che perseguiamo da decenni. A me tocca la sorte di essere stato il Sindaco che ha avviato l'acquisto del Palazzo, il 15 dicembre 1984, e nel tempo ci siamo dovuti occupare del suo restauro, incluso il completamento della scala principale. Un intervento difficile da portare avanti a causa delle limitate possibilità di finanziamento che avrebbero comportato l’accesso a mutui comunali. In questo contesto, ci siamo rivolti alle Istituzioni e al Parlamento siciliano, trovando riscontro nell'azione politica e parlamentare dell’Onorevole Di Pasquale. Oggi questo sogno si sta avverando e il primo intervento è già partito.”