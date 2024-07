Olimpiadi 2023 al via, a Parigi il braciere vola in mongolfiera

Via alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la cerimonia di apertura sotto il diluvio. Il sipario sui Giochi si alza con lo show inaugurale sulla Senna. In una giornata condizionata dal maltempo, con la pioggia a disturbare pubblico, atleti e addetti ai lavori, si comincia: la cerimonia dura circa 4 ore e si chiude con l'accensione del braciere ad opera di Teddy Riner e Marie-José Perec: il judoka e la leggenda dell'atletica francese - al termine della staffeta finale che coinvolge tra gli altri Zinedine Zidane, Rafa Nadal, Nadia Comaneci, Amelie Mauresmo e Tony Parker - sono gli ultimi due tedofori. Il braciere, un anello di fiamma di 7 metri di diametro, è sormontato da una mongolfiera alta 30 metri e di 22 metri di diametro che si libra nel cielo di Parigi.

Prima delle 21, ecco l'Italia con i portabandiera Gimbo Tamberi e Arianna Errigo, con gli applausi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "E' stata una figata pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel e i cinque cerchi. Che squadra, c'è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni", dice Tamberi. "E' stato stupendo condividerlo con tutti. Nonostante la pioggia? Nonostante il trucco e parrucco, ma è andata così. E' stato unico. Come è unica questa squadra", fa eco Errigo.

La cerimonia, a cui assistono circa 300mila persone, inizia con un video con protagonista Zinedine Zidane: la stella del calcio transalpino nella clip corre a Parigi con la torcia, sale sulla metro e consegna la fiaccola a tre ragazzini che poi in barca la portano verso dove si accenderà il braciere olimpico.

Il primo dei 12 momenti di spettacolo è animato dallo show di Lady Gaga, prima star in scena. Vestita con un elegante outfit nero, la cantante americana ripropone il look iconico di Zizi Jeanmaire, mentre esegue "My thing in Feathers" in un omaggio al mondo del cabaret e del music-hall francese, attraverso un titolo emblematico degli anni '60.

Quindi, fuoco e fiamme dalla Conciergerie di Parigi per la successiva performance live. A suonare sono i Gojira, band metal francese, tra le più quotate nel panorama mondiale, che regala al pubblico una performance incredibile, suonando su pedane che sbucano dallo storico palazzo gotico, teatro di alcuni degli eventi più importanti della storia di Francia. Ad accompagnare i musicisti di Bayonne la voce del mezzo soprano svizzero Marina Viotti, che intona la 'Carmen' di Bizet. Quindi, la musica di Aya Nakamura, la star pop e rap di origine maliana che si esibisce con i suoi testi in francese 'internazionale', criticato dai puristi.

In lontananza, le campane della cattedrale di Notre Dame risuonano per la prima volta dall'incendio del 15 aprile del 2019. Da allora sono iniziati i lavori di restauro, completati al 90% per la cattedrale che è patrimonio mondiale dell'Unesco. A chiudere lo show, l'esibizione da brividi di Celine Dion.

Le delegazioni

La sfilata dei 8.700 atleti di 205 delegazioni si svolge grazie all'utilizzo di 84 imbarcazioni, oltre a 99 barche per le operazioni logistiche, che, partendo dal Pont d'Austerlitz, accanto al Jardin des Plantes, seguono il percorso del fiume per sei chilometri.