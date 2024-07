Droga ed armi, sequestro nella zona di Castellammare di Stabia

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia insieme a quello dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri di Calabria stanno setacciando quotidianamente le zone impervie e le periferie delle diverse città dell'area stabiese nell'ambito di una operazione denominata "Continuum Bellum 2". A Lettere i militari hanno rinvenuto e sequestrato 1 fucile semiautomatico con matricola abrasa e 11 cartucce calibro 20. L'arma era avvolta in una busta nascosta nella fitta vegetazione nella località "Canale grande". I carabinieri hanno trovato anche una coltivazione di canapa indiana: 24 piante dell'altezza media di un metro.L 'arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo infatti di sangue o altri delitti. Mentre si setacciavano le aree verdi della zona, altri carabinieri erano impegnati a Castellammare di Stabia. Ic arabinieri hanno arrestato un 54enne del posto. I militari hanno perquisito la sua abitazione dove hanno rinvenuto e sequestrato sei proiettili, alcune dosi di cocaina, tre bilancini di precisione, 30 grammi di hascisc già suddivisa in dosi.