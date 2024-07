'Albergheria creativa', a Palermo verso la pedonalizzazione dell'area

Un'ampia area dell'Albergheria di Palermo diventerà pedonale. Lo ha deciso la giunta comunale su proposta dell'assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta. L'area del progetto "Albergheria creativa" è quella che va da via Andrea Vesalio a via Giovanni Grasso e che intercetta via Giovanni Verga, comprendendo il campetto sottostante il grande murale di San Benedetto il Moro, l'ex cinema Edison e la piazza San Francesco Saverio, dalla Chiesa fino a corso Tukory. "L'ordinanza attuativa della delibera sarà predisposta nei prossimi giorni - afferma Carta - e potrà essere eseguita rapidamente. Verranno anche collocati gli arredi. Entro settembre la pedonalizzazione sarà attuata". "Verrà effettuata una generale revisione della zona a traffico limitato per ridurre il carico veicolare dell'area e la sosta senza regole -si legge nella delibera - ci sarà una zona pedonale davanti alla chiesa di San Francesco Saverio a protezione delle attività della parrocchia, come richiesto più volte dal parroco durante i sopralluoghi. Verrà delimitata l'area del mercato regolamentato con il coinvolgimento dei mercatari storici". E' prevista l'istituzione "di un'area di rispetto attorno al Cinema Edison per garantire il decoro del luogo accademico e la sicurezza delle studentesse e degli studenti e per consentire lo svolgimento delle attività culturali anche nelle ore serali".