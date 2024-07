Modica Calcio, arriva il difensore 24enne Salvatore Mollica

Nuovo arrivo nel Modica Calcio: indosserà la maglia rossoblù Salvatore Mollica. Difensore, classe 2000, ha calcato il campo del Vincenzo Barone nella scorsa stagione con la maglia del Paternò. Cresciuto nel settore giovanile de La Meridiana a 18 anni inizia la sua carriera tra i professionisti con il Palazzolo in Serie D, categoria in cui indosserà anche le maglie di Biancavilla, Acireale e Chieti. Nella passata stagione, a Paternò, ha conquistato la Coppa Italia Nazionale e contribuito alla promozione in D della formazione catanese.