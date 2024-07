Ragusa, chiusura in bellezza per l'edizione 2024 del Grest "La fabbrica dei sogni"

Conclusa ai Salesiani di Ragusa l’edizione 2024 del GREST “La Fabbrica dei Sogni”. In archivio l’edizione 2024 del Grest targato Salesiani Ragusa. Un’edizione lunga ed entusiasmante oltre 460 i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte a un intenso mese di attività dal 13 giugno al 20 luglio. Un successo che conferma il trend positivo dello scorso anno.“La fabbrica dei sogni” è il tema scelto per il Grest 2024, liberamente ispirato alla tematica del famoso sogno dei 9 anni di Giovanni Bosco. Il Grest coordinato dai salesiani don Enrico Frusteri Chiacchiera, direttore dell’Oratorio, e da don Alexander, giovane salesiano studente di teologia a Messina, ha visto impegnati oltre 80 giovani animatori dai 15 anni in su che hanno allietato le giornate di 130 bambini al minigrest, al mattino, e 460 ragazzi al Grest il pomeriggio. Le quattro squadre del Grest: sono state impegnate in sfide e giochi, ma anche in laboratori e attività formative, sport e tanto divertimento. Le attività estive proposte dall’Oratorio Salesiano di Ragusa hanno riguardato anche le famiglie. L’evento clou è stata la serata finale che ha avuto inizio con la cena collettiva: grestini e famiglie insieme per un momento di convivialità, in un’atmosfera di comunità e condivisione. All’evento finale ha preso parte anche Catia Pasta, assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Ragusa. La dottoressa Pasta è stata la madrina della serata, infatti ha dato il benvenuto e inaugurato ufficialmente i festeggiamenti conclusivi.