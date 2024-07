Palermo, M5s chiede le dimissioni dei vertici della Rap

"Apprendiamo dalla stampa l'evoluzione dei mezzi elettrici per la raccolta dei rifiuti che saranno utilizzati da Osp all'interno di Palermo Marina Yachting. Non entrando nel merito dell'iniziativa che il Presidente della Osp Todaro definisce ''un ulteriore passo verso la sostenibilità'', non possiamo non rivolgerci allo stesso Todaro, in qualità di Presidente della società pubblica Rap da oltre un anno, per chiedergli se sia più opportuno concentrare maggiormente le sue energie per amministrare la società di gestione dei rifiuti nell'interesse dei cittadini palermitani che vivono da troppo tempo sommersi dall'immondizia. Tra l'altro, risulterebbe che alla Rap di mezzi nuovi, ibridi ed elettrici, acquisiti con fondi pubblici, ve ne siano parecchi, che da mesi sono a fare la ruggine in deposito in attesa di essere utilizzati". Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Antonino Randazzo. "Il Presidente della Rap e Osp Todaro rifletta se intende dirottare le sue energie verso l'intera comunità palermitana o a servizio dell'area portuale ed eventualmente rassegnare le dimissioni da Presidente della Partecipata", conclude.