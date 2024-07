Comitato referendario, scatta pure a Comiso la raccolta di firme

Da lunedì 29 luglio 2024 al via anche a Comiso, così come in tutta Italia, la campagna di raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata, promossa dal Comitato referendario costituito da un vasto schieramento di forze sociali e sindacali, politiche, associative e della società civile che si mobiliteranno con iniziative finalizzate a raccogliere entro settembre le 500.000 firme necessarie per richiedere il referendum. La legge sull’ autonomia differenziata va abrogata perché aumenterà i divari territoriali, impoverirà il lavoro, regionalizzerà e frammenterà la legislazione in materia di salute e sicurezza, alimentando una competizione territoriale al ribasso sulla pelle di lavoratrici e lavoratori. Smantellerà l’istruzione pubblica regionalizzando la scuola, infliggendo un colpo mortale alla stessa identità culturale dell’Italia e privatizzerà la salute compromettendo definitivamente il Servizio Sanitario Nazionale: il diritto alla salute sarà riservato a chi potrà permetterselo, e le Regioni saranno ancor più libere di accelerare il processo di privatizzazione in atto. Frenerà lo sviluppo sottraendo totalmente allo Stato la competenza su materie strategiche quali politiche energetiche, reti e infrastrutture, telecomunicazioni, porti e aeroporti etc., pregiudicando le prospettive dell’intero sistema economico nazionale. Peggiorerà le già insopportabili disuguaglianze sociali a danno di tutta la collettività ed in particolare di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, giovani e donne. In particolar modo renderà ancora più fragili e allarmanti le condizioni lavorative dei giovani del sud il cui futuro, già alquanto compromesso, si prospetterà ancor più intollerabile ed ingestibile in quanto li condannerà, più che in passato, ad un inesorabile destino di emigrazione di massa. In definitiva non è un referendum dell’opposizione politica al governo ma è un referendum di cittadine e cittadini che si impegnano contro il decadimento della nostra democrazia e contro un’Italia sempre più frammentata e diseguale. È una legge che colpisce in particolar modo le regioni del sud rischiando di ampliare il divario con quelle del nord. Il Comitato invita tutti i cittadini a firmare per il referendum presso le seguenti sedi:

Via Umberto Maddalena n. 6/A presso CGIL Comiso: Via Filippo Turati n. 16 Comiso: lunedì dalle 18,00 alle 19,30; martedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,00. Via Conte di Torino n. 12 Comiso: martedì e giovedì dalle 18,30 alle 20,30. Si comunica, altresì, alla cittadinanza che sarà possibile sottoscrivere l’iniziativa nei seguenti giorni: 31/07/2024 - Mercato degli agricoltori Comiso 18:30-20:00; 02/08/2024 - Mercato del venerdì Comiso 08:30-10:30; 09/08/2024 - Parco Ippari 19:00-21:00; 23/08/2024 - Piazza Pedalino 19:00-21:00; 27/08/2024 - Mercato Pedalino 08:30-10:30; 31/08/2024 - Parco Ippari 19:00-21:00; 07/09/2024 - Teatro Comunale Naselli 19:00-21:00; 13/09/2024 - Mercato Comiso 08:30-10:30; 14/09/2024 - Piazza Fonte Diana Comiso 19:30-21:30