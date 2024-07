Marina di Acate, concerto della banda musicale alla memoria di Ottavio Baglio

Un concerto alla memoria del suo fondatore Ottavio Baglio, che fece rinascere l’antica tradizione acatese e formò con la sua associazione “Risveglio Musicale” decine di allievi. E a dirigerli hanno immaginato che ci fosse ancora lui con abilità e qualche gag. La banda “Città di Acate” si è esibita per la seconda volta nella piazzetta di Marina a distanza di un anno, strappando applausi e commuovendo i presenti, ma questa volta senza giacca e cappelli d’ordinanza per oltre due ore di applausi. Ricordando la prima edizione tenutasi il 20 luglio 2023, con un caldo altrettanto opprimente, il presidente Emanuele Cirnigliaro ha ricordato quanto gli disse il compianto Baglio in quell’occasione: “Ti puoi arrabbiare quanto vuoi, ma questa sarà la mia ultima esibizione perché non sto bene, quindi suoneremo in divisa”. “Allora capimmo – ha spiegato il bravo trombettista - e contemporaneamente gli promettemmo non solo di non far morire la sua creatura ma anche di farla crescere”. Ottavio Baglio si spegnerà nel mese di dicembre dopo una breve malattia, ma la banda nel frattempo è cresciuta continuando a ricevere consensi e apprezzamenti durante le celebrazioni religiose e civili. Il 18 settembre sarà in Vaticano, in udienza da papa Francesco, un appuntamento al quale il gruppo si sta preparando con particolare impegno sotto la guida dello stesso Cirnigliaro e del giovane maestro Massimo di Sabato. Il tributo a Ottavio Baglio si è aperto e chiuso con l’esecuzione dell’Inno Nazionale: tra un brano e un altro, quindici, (di musica leggera, classica, sinfonica) il conduttore della serata, il giornalista Salvatore Cultraro, parente di Baglio, ha rievocato i momenti magici di tutte le bande acatesi, dal dopoguerra ad oggi, raccontando anche qualche aneddoto sul vulcanico quanto geniale maestro. Sul palco ha ringraziato i componenti e gli spettatori il nuovo assessore Matilde Bevilacqua.