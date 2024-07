Santa Croce Camerina, a Punta Secca la terza edizione di "Calici sotto le stelle"

Promossa ed organizzata dall’associazione Glocal con il patrocinio del comune di Santa Croce Camerina, torna con la sua terza edizione “Calici sotto le stelle”, la manifestazione che promuove l'enogastronomia del borgo. Anche quest'anno l'appuntamento sarà per il 10 agosto. L’evento, nato per la promozione dei vini siciliani, ha creato da subito una bella intesa tra i produttori e le attività commerciali del luogo diventando in breve tempo un importante momento di promozione e richiamando centinaia di persone dai comuni limitrofi nonché gli immancabili turisti che colgono l'occasione per conoscere questo angolo di territorio anche sul fronte enologico. Si prospetta una piacevole serata sotto il cielo stellato di Punta Secca, tra la musica dei giovani di “Risveglio Kamarinense” che apriranno la manifestazione e quella del carismatico gruppo itinerante Size 46 Street Band e, naturalmente, tanto buon vino.