Pallanuoto, l'Ortigia annuncia il rinnovo di Francesco "Ciccio" Cassia per la stagione 2024/2025

I centrovasca Francesco “Ciccio” Cassia giocherà ancora con la calottina biancoverde dell'Ortigia nella stagione 2024/2025. Giovane talentuoso, che ha maturato tanta esperienza nella massima serie e in Europa, lo scorso anno è stato il miglior marcatore della regular season in Serie A1, guadagnandosi anche la chiamata della Nazionale assoluta, con la quale ha svolto tutta la fase di preparazione olimpica, restando aggregato al Settebello fino all’ultimo momento. Un segnale di fiducia importante da parte del CT Campagna, che sembra suggerire che Cassia possa far parte stabilmente del prossimo ciclo azzurro. Quella di Ciccio è una scelta che dimostra il suo attaccamento ai colori del club nel quale è cresciuto e in cui è sbocciato il suo talento. Per quanto riguarda l’Ortigia, si tratta di una conferma molto importante,

che testimonia la centralità del giocatore e il suo valore tecnico e umano per il club biancoverde che, nella prossima stagione, vuole continuare a puntare in alto, a caccia di traguardi sempre più importanti.

Ecco le parole con le quali Ciccio Cassia commenta la sua permanenza nell’Ortigia: “Quest’anno, avevo molte richieste, in particolare una molto importante, che però non si è concretizzata per la situazione che si è venuta a creare. Così ho deciso di rimanere qui, anche perché il prossimo anno il campionato sarà molto più equilibrato e combattuto e l’Ortigia potrà ambire a posizioni di vertice ancora più importanti, ponendosi obiettivi prestigiosi. Spero di arrivare il più in alto possibile con i colori biancoverdi, perché vincere qui avrebbe tutto un altro sapore. A livello personale mi auguro anche di entrare stabilmente nei tredici della Nazionale italiana ”.

Nella foto, Francesco Cassia (foto di Maria Angela Cinardo - Mfsport.net)