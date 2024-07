Carlentini, nuovo colpo della banda della spaccata a Pedagaggi

Nuovo colpo della banda della spaccata nella zona nord del Siracusano. Questa volta è stato preso di mira l’ufficio postale di Pedagaggi, frazione di Carlentini. Per l’ennesima volta i ladri si sono serviti di una ruspa, presumibilmente rubata, per crearsi un varco e poi entrare nel locale per fare razzie. Sono in corso le verifiche per sapere cosa è stato portato via, le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Augusta che, come in altre occasioni, hanno prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza dell’ufficio per provare a identificare gli autori del colpo.

Nei giorni scorsi, la banda, forse la stessa, ha preso di mira una gioielleria in piazza Beneventano, a Lentini, ma i ladri non sarebbero riusciti a prendere nulla dei preziosi contenuti nell’attività commerciale. Di certo, i danni al locale sono enormi, l’ingresso è stato del tutto sventrato, per cui servirà del tempo al proprietario riaprire al pubblico con ricadute notevoli sotto l’aspetto economico.

(Foto archivio)