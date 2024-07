Caldo sempre più soffocante, domani bollino rosso in 13 città

Caldo, sempre più caldo in Italia, da Nord a Sud. Domani secondo il bollettino del ministero della salute saranno 13 le città che raggiungeranno il massimo livello di allerta a causa delle temperature, ed in ordine alfabetico si contano: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Torino. Mentre a Catania e Viterbo l'allerta sarà arancione. Quindi ci sono 10 bollini gialli (Ancona, Campobasso, Civitavecchia, Genova, Messina, Pescara, Reggio Calabria, Trieste, Venezia, Verona) e due verdi (Bari e Cagliari). Per mercoledì 31 luglio è atteso che scendano a 12 le città da bollino rosso: si aggiungerà Viterbo, ma escono dalla lista sia Napoli che Palermo.