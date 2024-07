Da Musicultura a 'Indigeno Fest' a Messina, Anna Castiglia in concerto

Anna Castiglia, vincitrice assoluta della XXXV edizione di Musicultura, venerdì 2 agosto è pronta a calcare il palco dell'Indiegeno Fest a Messina per il suo tour estivo.

L’artista ha conquistato pubblico e critica dal palco dello Sferisterio di Macerata con il singolo “GHALI” che le ha subito permesso di ottenere il riconoscimento nel corso di una delle più importanti rassegne per la musica italiana d’autore.

Anna Castiglia nell’ultimo anno si è guadagnata - con il talento e la scrittura che la contraddistinguono - una posizione sempre più definita all’interno della scena musicale italiana. Infatti, l’artista è reduce di un altro evento straordinario: il 6 luglio la cantautrice catanese ha aperto il concerto di Fabi Silvestri Gazzè al Circo Massimo.

Neanche un mese fa è tornata a stupirci con "U MARI" un assaggio di quello che sarà il disco atteso per il prossimo autunno.

“U MARI”, racconta una condizione di solitudine e nostalgia con la metafora del letto che sembra una barca sola in mezzo al mare, il tutto contrastato da ritmi latin e disco.

Dopo l’uscita del singolo “Whitman” feat. Ghemon il tour nei club e il concertone del Primo Maggio di Roma, Anna Castiglia in questi mesi è in giro per tutta la penisola per gli appuntamenti del tour estivo.

Un live di Anna Castiglia è un viaggio tra stili e generi musicali diversi, una full immersion di buonumore e talento, un’oasi di leggerezza e momenti di riflessione che, sempre con ironia, ci fanno guardare ai nostri giorni con consapevolezza e maturità.