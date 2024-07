Siccità al Sud, Nicita (Pd): "Interventi immediati di ristoro"

In ottava commissione in Senato è stato approvato un ordine del giorno a firma Nicita (PD) che impegna il Governo a istituire un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità, d'intesa con il Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni.

A tal fine, l’ordine del giorno prevede anche la possibilità di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità per la realizzazione di interventi immediati di ristoro e approvvigionamento idrico per far fronte alla gravissima crisi idrica e l'emergenza siccità che le regioni del Sud e insulari stanno affrontando, con effetti devastanti sugli ecosistemi, sull’agricoltura e sull’intera economia dei territori interessati.

Lo rendono noto i senatori Meloni e Nicita e i deputati Barbagallo e Provenzano del Partito Democratico.