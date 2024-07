A Caracas scoppiano proteste contro la vittoria di Maduro

ACaracas sono scoppiate le proteste contro la contestata vittoria elettorale di Maduro.La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado è indagata per un presunto tentativo di attacco informatico al sistema elettorale ordito per manipolare i risultati delle elezioni nel Paese. Lo annuncia il procuratore capo Tarek William Saab in una conferenza stampa.

"Mi volevano mitragliare" in piazza, "lo sappiamo perché sono stati arrestati ed hanno confessato".

Lo ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, in una conferenza stampa al Consiglio nazionale elettorale.