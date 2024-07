Carabinieri di Siracusa in soccorso alla popolazione per il grande caldo

In queste giornate di caldo record da bollino rosso, alte temperature che proseguiranno anche nei prossimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, in linea con quanto attuato già negli anni scorsi, hanno predisposto tutta una serie di misure per concorrere all’eventuale attività di soccorso, ponendosi a piena disposizione del cittadino, delle Amministrazioni Locali e della Protezione Civile.

Le numerose pattuglie sul territorio saranno pronte ad avvicinare persone in difficoltà prestando loro ogni tipo di assistenza, compresa l’eventuale consegna di acqua ed effettuando primi interventi di soccorso.

Come per l’inverno appena passato, anche per l’estate le Caserme dell’Arma, presenti un pò in tutti i Comuni, rimarranno aperte a disposizione di coloro che dovessero trovarsi in difficoltà a causa di un clima imprevedibilmente caldo e che non avesse punti di riferimento per superare i momenti di maggiore fatica.

L’invito è quello di prestare attenzione alle ore più calde della giornata dove sarà opportuno evitare di esporsi al sole.

Il servizio di pronto intervento dei Carabinieri continua ad essere in contatto con le strutture di riferimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale per garantire la più idonea assistenza nel caso di persone che dovessero presentare malesseri dovuti al forte caldo e alla disidratazione.