Anna Tatangelo si riprende la scena: il 6 agosto in concerto a Palermo

Anna Tatangelo sceglie Palermo, città che per lei rappresenta "casa", per un’anteprima del suo prossimo progetto live, segnando un nuovo capitolo della sua carriera artistica. Il 6 agosto, Anna presenterà il suo ritorno alla musica con un inedito concerto al Teatro di Verdura, accompagnata dalla sua band e da un corpo di ballo. La cantante riparte dal sud Italia, terra di straordinaria bellezza, per mostrare la sua nuova essenza artistica e la necessità di lasciarsi alle spalle il passato.

Durante il concerto, Anna Tatangelo offrirà ai suoi fan un assaggio del suo nuovo progetto discografico, che rappresenta una ripartenza totale nel suono e nei testi sinceri del suo prossimo album, attualmente in lavorazione. Il nuovo singolo “Mantra”, uscito il 24 maggio per Artist First, è solo un’anticipazione di ciò che il pubblico potrà aspettarsi: un’Anna più autentica che mai, pronta a mettersi a nudo non solo musicalmente ma anche nel look e nelle performance, che includeranno momenti di danza per la prima volta.