Catania domani commemora Montana e Lizzio

omani 31 luglio, alle ore 9,30, presso la Parrocchia dell’Immacolata Concezione BMV dei Minoritelli, di via Gesualdo clemente 11, a Catania, la Polizia di Stato sarà riunita per la santa messa in commemorazione del Commissario Giuseppe Montana e dell’Ispettore Capo Giovanni Lizzio.

Il Commissario “Beppe” Montana, agrigentino di nascita ma catanese d’adozione, figura emblematica nella lotta alla mafia, fu ucciso il 28 luglio 1985 a Porticello, una frazione del comune di Santa Flavia, a Palermo. Collaborò con il giudice Rocco Chinnici per alcune indagini antimafia e nel corso della sua attività investigativa ha arrestato numerosi latitanti, scoperto ingenti quantità di droga e depositi di armi, contrastando così i traffici e i piani criminali di Cosa Nostra.

L’ispettore Giovanni Lizzio, ucciso in un agguato mafioso la sera del 27 Luglio 1992, nel quartiere Canalicchio a Catania. In tanti anni di servizio indagò, in maniera capillare, sia sulle cosche mafiose tradizionali che su quelle emergenti.

Entrambi i poliziotti saranno ricordati attraverso le parole del Questore e del Cappellano della Polizia di Stato che officerà il rito.