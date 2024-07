Volley Modica, Simone Di Lorenzo è il nuovo scoutman

La Volley Modica ha un nuovo scoutman. Si tratta di Simone Di Lorenzo e sarà di grande aiuto nelle valutazioni di coach Enzo Distefano. Di Lorenzo ha maturato esperienza in campionati importanti in campo femminile, ma ha già affrontato il campionato di serie A3 con la Saturnia Acicastello. Ha iniziato la sua carriera collaborando con il settore giovanile della Roomy, per poi appunto passare in Terza Serie con il sestetto etneo. Poi l'esperienza in A2 con Lagonegro, mentre nella scorsa stagione è stato lo scoutman del Catania Volley.