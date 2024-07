Disservizi acqua, a Catanzaro autobotti nelle aree critiche

L'amministrazione comunale di Catanzaro, per limitare i disagi causati dai disservizi idrici nella zona sud della città, ha richiesto e predisposto l'invio di autobotti per le aree maggiormente critiche di viale Isonzo 222, via Solferino e via Caduti sul lavoro.

L'Ufficio acquedotti, al riguardo, ha comunicato che lo svuotamento dei serbatoi Santa Maria e Corvo era stato provocato da un guasto elettrico, sopravvenuto nella scorsa notte, all'impianto Corace gestito da Sorical e che è stato regolarmente ripristinato.