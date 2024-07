Palermo Calcio, il centrocampista Blin: "Non vedo l'ora di scendere in campo"

"Sono contento, c'è tutto per fare bene qua. Sono molto carico e non vedo l'ora di giocare".

E' pronto a dare il massimo Alexis Blin, nuovo centrocampista del Palermo. Il francese è arrivato in rosanero dopo l'esperienza al Lecce. "Ho scelto il Palermo perché ho parlato tanto con il direttore, mi voleva nella sua squadra - ha proseguito Blin -. Poi io sono uno che dà il massimo e lui lo ha capito sin dall'inizio dei nostri colloqui. Non mi piace parlare troppo della mia persona, preferisco far vedere sul campo cosa posso portare alla squadra". A centrocampo può ricoprire diversi ruoli, ma il principale in cui ha giocato è quello di play, un regista di qualità ma anche sostanza: "Il mio spirito è sempre stato di dare il massimo ogni giorno, sono un giocatore di squadra - ha sottolineato Blin -. Non faccio tanti gol e tanti assist, ma a livello di atteggiamento e impegno ho sempre dato il massimo".

Intervistato dal sito ufficiale del club di viale del Fante, il classe 1994 ha parlato anche di Dionisi: "L'impressione sul mister e sullo staff è molto positiva. Mi hanno mostrato affetto e sono contento di questo". Infine, sulla grande concorrenza in tutti i reparti, Blin ha concluso: "La competizione tra di noi mi piace, perché ti porta ad alzare il livello della squadra. Indossare questa maglia è un orgoglio, si sa bene l'importanza del Palermo nel calcio italiano".