Antonio Nicosia è il nuovo segretario generale della FNP Cisl Ragusa Siracusa

Antonio Nicosia è stato eletto all’unanimità nuovo segretario generale della FNP Cisl Ragusa Siracusa dal Consiglio generale tenuto nella sala conferenze del Baglio a Ragusa alla presenza del segretario generale nazionale della FNP, Emilio Didonè, e della segretaria generale regionale della categoria, Rosaria Aquilone, e succede a Saro Iacono. A completare la segreteria il riconfermato Carmelo Veneziano e la nuova componente Paola Di Gregorio.

“Ringrazio quanti hanno indicato il mio nome per questo ruolo – ha dichiarato Nicosia già segretario territoriale della FP Cisl – Al centro del nostro impegno restano due punti fondamentali per la terza età: una sanità pronta a dare risposte alle persone più fragili e un’assistenza e previdenza all’altezza dei bisogni. Importante all’interno della nostra organizzazione, un lavoro sinergico con tutte le federazioni per garantire quella continuità di iscrizione alla Cisl e, con essa, servizi e assistenza”.

NELLA FOTO, da sinistra: Di Gregorio, Nicosia, Veneziano