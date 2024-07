Due Caretta caretta soccorse a Fontane Bianche e sul lungomare di Siracusa

Due tartarughe marine Caretta caretta in difficoltà sono state recuperate rispettivamente a Fontane Bianche e nello specchio acqueo antistante il Lungomare di Levante dalla Guardia Costiera di Siracusa tra domenica scorsa e ieri in seguito ad alcune segnalazioni da parte di cittadini. Lo rende noto la stessa Guardia Costiera. L'esemplare ritrovato a largo di Fontane Bianche, recuperato da un canoista, è stato trasbordato a bordo del battello veloceGC B149 della Guardia Costiera. Il secondo è stato ritrovato in mare con un amo in bocca. Entrambi gli esemplari sono stati consegnati al personale sanitario dell'Istituto Zooprofilattico di Palermo per le cure del caso e per il successivo reintegro nel proprio habitat naturale.