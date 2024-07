Giovane originario di Santa Croce muore in incidente stradale nel Modenese

Un 21nne originario di Santa Croce Camerina, Mattia Spigato, è deceduto a causa di un incidente avvenuto a Carpi, in Emilia Romagna. Mattia Spigato lo scorso venerdì sera ha riportato gravissime ferite in un incidente in via Lame a Rovereto sulla Secchia, dopo essere caduto dalla sua moto. Ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna, ieri è stato avviato l’iter per accertarne la morte celebrale e oggi i medici ne hanno dichiarato il decesso. Per volontà stessa del ragazzo, già espressa sulla sua carta di identità, i suoi organi sono stati donati.

La notizia della morte di Mattia è stata data su Facebook dal sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Di Martino. Mattia trascorreva l'estate a Santa Croce con i nonni materni.

L'incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Mattia è stato trovato in condizioni critiche e rianimato sul posto dai soccorritori. Successivamente, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna, dove purtroppo non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate. Mattia Spigato lascia il padre, la madre e due sorelle.

Mattia era un ex studente dell'Istituto professionale Vallauri. "Ricordiamo con affetto la sua passione, il suo sorriso e la sua energia, la sua generosità e il suo sguardo curioso e aperto al mondo", così scrivono in un post i suoi ex compagni di scuola.

