Modica Calcio, in rossoblù arriva il bomber Francesco Vitelli

Nuovo bomber per il Modica Calcio: dall'Enna arriva Francesco Vitelli. Classe 1990, originario di Caserta, ha all’attivo diverse stagioni d’alto livello in Serie D con Bitonto, Pontedera, Castrovillari, Campobasso e Real Giulianova. Nell’ultima stagione figura tra gli elementi della rosa dell’Enna che ha portato a casa il titolo guadagnandosi la promozione in Serie D. Arrivato nel capoluogo ennese dopo l’esperienza

con Akragas, anche in questo caso vincitore del campionato, porta con se esperienza e carattere.