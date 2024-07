Incendi del 2023 in Sicilia, l'opposizione: il Governo dimentica le persone danneggiate

Il“Oggi pomeriggio si è consumato l’ennesimo strappo di questo Governo nei confronti dei problemi reali della nostra Regione. Avevamo chiesto a gran voce, durante tutta la finanziaria, di apporre ulteriori somme da dare a chi ha perso tutto durante gli incendi avvenuti nel 2023, ma ci è stato risposto in aula di no dal Governo.

Prendiamo atto delle promesse disattese del governatore Schifani che aveva ricevuto a palazzo d’Orleans una delegazione dei danneggiati rassicurandoli che non si sarebbe dimenticato di loro, ma in aula è accaduto l’esatto contrario. Il nostro emendamento è stato sonoramente ignorato, ne prendiamo atto esprimendo solidarietà a chi durante quelle giornate tremende ha perso tutto”. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati Ismaele La Vardera, (Sud chiama Nord), Valentina Chinnici (nella foto) e Ersilia Saverino (PD) e Roberta Schillaci ( M5S).