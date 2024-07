Giochi, due catanesi spingono l'Italia sul podio: oro nella spada a squadra

Terzo oro per l'Italia? ''Si, terzo oro e un bronzo per Greg. Ho saputo adesso.

Sono superfelice'': dopo la conquista dell'oro nella spada donne a squadre al Grand Palais, Rossella Fiamingo ha esultato così per la vittoria delle azzurre, aggiungendo alla serata magica il bronzo del fidanzato, Gregorio Paltrinieri, negli 800 stile libero.

"Siamo felicissime, incredule, ma ce lo meritavamo - ha aggiunto l'atleta di Catania, all'ANSA - Sapevamo che potevamo farcela ma poi tra il dire e il fare, c'è di mezzo il...Grand Palais!"

Rossella Fiamingo

Catanese, due titoli mondiali e tre medaglie olimpiche, è uno dei volti più conosciuti della scherma italiana ma è molto popolare anche sui social per motivi extra sportivi: è fidanzata infatti con Gregorio Paltrinieri, ed è grande amica di Elodie e Diletta Leotta, con cui condivide il momento più importanti matrimonio e maternità compresi. È diplomata al conservatorio Vincenzo Bellini, e suona Chopin al piano, ma come disse alle Olimpiadi di Tokyo “la scherma è la mia vita, che va in frantumi senza risultati”.

Alberta Santuccio

Catanese anche lei come Rossella Fiamingo, anche se da piccole non si frequentavano per la rivalità tra le due palestre: si sono ritrovate vent’anni dopo a Roma, per allenarsi col maestro Daniele Pantoni. Da piccola la fecero partecipare a una gara esordienti in cui era l’unica bambina, e arrivò sul podio. “Ho la perseveranza, sono testarda” dice. Si è laureata in psicologia con una tesi sul burnout nell'ambito sportivo.