Rosolini, fermato con coltello: denunciato e due segnalati per droga

A Rosolini, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Noto e delle Stazioni di Avola, Pachino e Rosolini, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio elevando sanzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza, per la mancata revisione periodica dei veicoli ed altre contestazioni amministrative di varia natura.

In particolare, sono state controllate 72 persone e 54 veicoli, effettuate perquisizioni personali e veicolari, un 35enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria perché trovato in possesso di un coltello e 2 persone sono state segnalate alla Prefettura aretusea quali assuntori di stupefacenti.