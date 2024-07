L'Ars approva ordine del giorno M5S su stabilizzazione degli Asu dei Beni culturali

“Stabilizzazione degli Asu dei Beni culturali entro il 31 dicembre”. È quanto prevede un ordine del giorno a firma del capogruppo del M5S Antonio De Luca, approvato ieri dall’Ars, che impegna il governo a porre in essere ogni sforzo necessario a definire le procedure di stabilizzazione di questo personale entro il corrente anno. Le procedure di stabilizzazione degli Asu dei Beni culturali, previste dall’articolo 10 della legge regionale del 16 gennaio scorso – dice Antonio De Luca – sono in enorme ritardo, e questo, oltre a causare scioperi e agitazioni che mettono a rischio la fruibilità del patrimonio culturale siciliano, e di conseguenza grossi incassi per la Regione, costringe questi lavoratori nella prigione di un precariato non più accettabile. Mi auguro che il governo dia seguito a questo nuovo impegno. Da parte mia posso assicurare che vigilerò in tal senso”.

Nei giorni scorsi, l’assessorato regionale del Lavoro ha emanato una circolare esplicativa nella quale viene specificato che possono essere assunti i lavoratori socialmente utili inseriti nell’elenco regionale, a seguito di apposita selezione pubblica, e che il contratto di lavoro subordinato sarà a tempo indeterminato.

Al momento, le amministrazioni che possono assumere i circa tremila lavoratori sono gli enti locali (Comuni, Liberi consorzi comunali, Città metropolitane), le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere. Sono esclusi l’amministrazione regionale e i suoi enti.