Domani apre a Catania una nuova isola ecologica

Domani verrà reso operativo il centro comunale di raccolta realizzato in viale Biagio Pecorino (Librino - San Giorgio) nel VI Municipio, struttura di prossimità presidiata da operatori ambientali dove i cittadini possono portare diversi tipi di rifiuti, comprese quelle frazioni che non vengono ritirate a domicilio. Lo rende noto il Comune di Catania. All'apertura al pubblico della nuova isola ecologica parteciperanno il sindaco di Catania Enrico Trantino, l'assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi, il neo assessore comunale all'Ecologia e all'Ambiente Massimo Pesce, rappresentanti delle associazioni ambientalisti e i dirigenti di Ecocar Ambiente, azienda che dal 2021 opera a Catania nel Lotto Sud, nella raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e che gestirà con proprio personale anche la nuova infrastruttura. Il nuovo centro comunale di raccolta di viale Biagio Pecorino, il terzo operativo con quelli di via Gianni a Picanello e viale Tirreno a Trappeto Nord, è stato realizzato grazie al progetto presentato dall'amministrazione comunale e finanziato coi fondi comunitari del Pon Metro, insieme ad altri tre Ccr, anch'essi prossimi all'operatività, realizzati in via Montenero, via Forcile e tra le vie San Filippo Neri e Vagliasindi.