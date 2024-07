Trasferita la Guardia Medica di Villasmundo per motivi strutturali

La Guardia medica di Villasmundo è stata temporaneamente trasferita da via Vittorio Emanuele a piazza Paternò Castello.

Si tratta di un trasferimento temporaneo per problemi strutturali dell’attuale sede. La Direzione strategica dell’Asp di Siracusa ringrazia il sindaco di Melilli Giuseppe Carta per l’immediata disponibilità alla concessione dei nuovi locali utili a garantire la continuità assistenziale della Guardia medica.

Della Guardia medica di Villasmundo si è già provveduto a rendere attivo il trasferimento di chiamata telefonica dal numero fisso 0931 950278 al cellulare in dotazione 3204322864.