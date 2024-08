Volley Modica, Cappello sarà il preparatore atletico

La Volley Modica affida la preparazione atletica dei biancoazzurri a Emanuele Cappello, che anche per la stagione 2024/2025 curerà la forma fisica della formazione biancoazzurra che il 13 ottobre sarà al via per il sesto anno consecutivo nel campionato di serie A3. Un binomio che dura da cinque anni e che si va a consolidare di stagione in stagione. Dopo aver scritto una pagina di storia da giocatore, infatti, Emanuele Cappello seppur in vesti differenti è stato sempre al fianco dei “Galletti” riuscendo sempre a tirare fuori il meglio dagli atleti a disposizione, curandone nei minimi dettagli la preparazione fisica.