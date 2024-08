Chirurgia pediatrica all'ospedale di Taormina, l'iniziativa del gruppo consiliare "Siamo Modica"

La Presidenza della Regione Siciliana ha comunicato la proroga fino al 31 luglio 2025 per il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica Sicilia dell'Ospedale San Vincenzo di Taormina, in attesa che il Ministero della Salute decida sull'istanza di deroga al decreto Balduzzi consentendo in tal modo il mantenimento definitivo della struttura.

"Come GRUPPO CONSILIARE SIAMO MODICA - si afferma in una nota - accogliamo positivamente la notizia frutto di una mobilitazione collettiva che è scaturita dalle azioni del "Comitato Genitori dei Piccoli Guerrieri del CCPM" e delle Istituzioni ai vari livelli. All'iniziativa della collega di gruppo Elena FRASCA, proponente e prima firmataria della MOZIONE D'INDIRIZZO per il mantenimento del CCPM presentata il 29 dicembre 2023 e votata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Modica, sono seguite analoghe iniziative di altri amici/che Consiglieri dei Comuni Iblei che, dopo Modica, hanno portato avanti la stessa mozione. Il tutto con il sostegno dell'onorevole Ignazio ABBATE Presidente della Commissione Affari Istituzionali che se n'è fatto portavoce investendone il Presidente Schifani. Confidiamo - conclude la nota - che si possa giungere al più presto al mantenimento definitivo dell'importantissima struttura sanitaria".