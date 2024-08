Refezione a Solarino, Idea chiede l'istituzione della Commissione Mensa

“L’istituzione delle commissioni Mensa mira a garantire un controllo costante sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti nelle refezioni scolastiche”. A dichiararlo è Sebastiano Mangiafico, portavoce comunale di IDEA.

Nei giorni scorsi, il movimento politico ha presentato una richiesta formale all’Amministrazione comunale per l’istituzione delle commissioni Mensa nei plessi scolastici del territorio. L’iniziativa, prevista dalla normativa nazionale di riferimento, non è ancora stata attuata a Solarino. Le commissioni prevedono la partecipazione dei genitori degli alunni che beneficiano del servizio mensa, per testare la qualità dei prodotti e garantire una dieta equilibrata.

“Crediamo che i genitori debbano avere un ruolo attivo nel monitoraggio della refezione scolastica - aggiunge Mangiafico -. Si tratta di un servizio fondamentale per la salute e il benessere dei nostri figli. Per questo motivo, chiediamo all’Amministrazione di attivarsi al più presto per istituirle, in modo da renderle già operative a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025”.

Il portavoce di IDEA aggiunge: “Chi amministra la città deve dimostrare di avere un’attenzione concreta e capillare ai bisogni dei cittadini. Come movimento politico saremo sempre in prima linea per tutelare le esigenze dei solarinesi: continueremo a lavorare, facendo notare eventuali disservizi e prospettando le relative soluzioni, con l’obiettivo chiaro di migliorare la qualità della vita a Solarino”.