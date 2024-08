Asp di Siracusa, pagamenti on line col sistema PagoPa

Nell’ambito del piano di potenziamento dei servizi digitali offerti al pubblico dall’Asp di Siracusa, al fine di semplificare agli utenti le procedure di pagamento, il sistema PagoPa è stato esteso a tutti i servizi di pagamento spontaneo rientranti sia nell’area amministrativa che in quella generale.

L’attivazione del nuovo servizio on line offerto al pubblico rientra nell’ambito delle misure del PNRR. Ne dà notizia il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone: “Agevolare gli utenti nell’accesso semplificato a tutti i servizi on line su cui sono impegnati i Sistemi Informatici dell’Azienda – spiega il direttore generale - è tra i nostri obiettivi prioritari e in ciò rientra la possibilità di effettuare qualsiasi tipo di versamento spontaneo attraverso il sistema PagoPa al quale si può accedere anche dal portale aziendale dalla sezione dedicata ai pagamenti on line da dove utenti, o operatori addetti per assicurare la correttezza degli importi specialmente per i servizi dell’area amministrativa, possono generare gli avvisi di pagamento. Per i servizi rientranti nell’area generale, tra i quali meritano particolare menzione i pagamenti per le prestazioni in intramoenia, il ticket del Centro Unico di Prenotazione o per il Pronto soccorso per codici bianchi, oltre a porto d’armi e patenti, pagamento oneri, copie di cartelle cliniche ed altre prestazioni – prosegue il direttore generale - la generazione dell’avviso di pagamento avviene automaticamente con la prenotazione della prestazione sanitaria o l’accesso in Pronto Soccorso. Per accompagnare gli utenti nell’utilizzo di tutti questi sistemi on line attivati dall’Azienda a breve saranno pubblicati nel sito internet aziendali video tutorial esplicativi dedicati ad ogni servizio”.

Si ricorda agli utenti che per le prenotazioni di prestazioni tramite CUP e per gli accessi con codice bianco in Pronto soccorso, è attivo da tempo il servizio di notifica tramite App IO che permette anche di pagare il ticket comodamente dall’App. In linea generale tutti gli avvisi di pagamento possono essere pagati tramite l’App IO.