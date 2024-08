Giochi di Parigi 2024, Angela Carini abbandona il ring contro Khelif

Angela Carini abbandona il match di boxe contro l'algerina Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi 2024. La sfida di oggi 1 agosto, valida per gli ottavi di finale della categoria -66 kg, dura pochi secondi. L'azzurra, dopo un paio di scambi, torna al proprio angolo per farsi sistemare il caschetto. Vengono scambiati pochi colpi, Carini incassa un destro violento e torna di nuovo nel proprio corner: scuote la testa, si fa sfilare il caschetto e si ritira.

Dopo l'annuncio del verdetto, Carini non risponde al gesto di saluto dell'avversaria, poi in lacrime crolla a terra in ginocchio, mentre Khelif saluta l'angolo dell'azzurra.

Il match è stato preceduto da discussioni e polemiche legate alla presenza dell'atleta africana in una competizione femminile. Khelif lo scorso anno è stata esclusa dai Mondiali, organizzati dall'International Boxing Association, per i livelli elevati di testosterone. Il Cio, che non riconosce l'IBA, ha reso noto che tutte le atlete iscritte ai Giochi rispettano i requisiti.

Il Comitato Olimpico algerino (Coa) ha condannato quelli che ha definito "attacchi immorali" contro Khelif.

In una nota diffusa poco prima del match valido per la categoria 66 kg, il Coa ha denunciato "con la massima fermezza gli attacchi maligni e immorali diretti contro la nostra illustre atleta, Imane Khelif, da parte di alcuni media stranieri". Il Comitato algerino ha bollato le accuse rivolte alla boxer "bugie completamente ingiuste". "Siamo tutti con te, Imane - ha aggiunto - L'intera nazione ti sostiene".