Parcheggi, 170 nuovi posti auto alla stazione Palermo - Notarbartolo

Da oggi è operativo in modalità automatizzata il parcheggio della stazione ferroviaria di Palermo Notarbartolo, a seguito dei lavori di ammodernamento. Lo rende noto la società Ferrovie dello Stato, sottolineando in una nota che il parking hub, aperto 24 ore su 24, offre oltre 170 posti auto e prevede anche il servizio "kiss & ride", che consente i primi 10 minuti di sosta gratuita per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza e in arrivo.

Il parcheggio, con ingresso da via Emanuele Notarbartolo, ha un collegamento pedonale diretto con la stazione. L'area è dotata di impianto di videosorveglianza e di assistenza per garantire la massima sicurezza ai clienti in tempo reale. Sono riservati 2 stalli "rosa" per le donne in stato di gravidanza o neomamme e 4 stalli "blu" per passeggeri a mobilità ridotta, attualmente presenti all'interno del parking hub.

L'investimento di FS Park, prosegue la nota, ha riguardato l'installazione dell'automazione in ingresso e uscita, l'ampliamento dei posti auto mediante l'utilizzo e la riqualificazione dell'area precedentemente destinata al mercato gastronomico, e il rifacimento della segnaletica orizzontale, quest'ultima in fase di completamento.

L'obiettivo del Gruppo FS Italiane è migliorare l'accessibilità alle stazioni ferroviarie, anche attraverso infrastrutture e servizi per il potenziamento dello scambio modale, conclude la nota.