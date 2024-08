Taormina. Incidente stradale in galleria sulla A18: 4 feriti, uno è grave

Grave incidente in mattinata sulla A18 all'interno della galleria Sant'Antonio vicino all'uscita di Taormina, in direzione Messina. Il bilancio è di quattro feriti: uno, in gravi condizioni, è stato trasportato all'ospedale di Messina. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11.30. I veicoli coinvolti sarebbero cinque . Sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Giardini Naxos insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni, il 118 e si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso. Code chilometriche in autostrada. Per chi viaggia in direzione Messina è stata predisposta l’uscita obbligatoria a Giardini Naxos. Sulla strada statale traffico in tilt.