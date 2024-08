Emergenza idrica nel Ragusano, ordinanza del commissario regionale

È stata emanata dal Commissario della Regione Siciliana delegato all’emergenza idrica in agricoltura e zootecnica, Dott. Dario Cartabellotta, l’ordinanza che dispone l’utilizzo delle acque dell’invaso Ragoleto per l’irrigazione di soccorso delle aree irrigue servite dal Consorzio di Bonifica n. 8 della Sicilia Orientale, nella misura di 9.000 metri cubi al giorno, per tutto il mese di agosto 2024, valutando la possibilità di proseguire la misura adottata anche per il mese di settembre, previa verifica della necessità e disponibilità delle risorse. Nel provvedimento è stato altresì disposto che, al fine di garantire la disponibilità per gli altri

usi assicurati dall’invaso Ragoleto sul fiume Dirillo, sarà attivato, a cura della Bioraffineria di Gela e di Siciliacque, il monitoraggio dello stato dell’ittiofauna, onde prevenire condizioni di crisi ed avviare, ove necessario, il trasferimento della stessa.