Modica, finanziato il restauro della chiesa di Sant'Anna

La chiesa di S.Anna a Modica riaprirà ai fedeli: stanziati i fondi per i lavori di restauro. Grazie ad un apposito emendamento alla finanziaria presentato dall’Onorevole Ignazio Abbate, sono stati stanziati i fondi necessari al recupero e ripristino della Chiesa di S.Anna nel quartiere Dente a Modica. La somma, 330 mila euro, servirà ad effettuare quei lavori resi necessari dal crollo degli intonaci che ne ha determinato la chiusura nel 2017. Oltre al crollo degli intonaci sono diverse le parti deteriorate che necessitano di un intervento di restauro come ha potuto appurare lo stesso rappresentante della DC in occasione di un sopralluogo effettuato: “Ho potuto constatare – dichiara il parlamentare – sollecitato anche dal parroco don Crescenzio Mucia, che la chiesa risente degli anni di costruzione e della mancanza di qualsiasi tipo di lavoro conservativo, mai effettuato da quando è stata costruita negli anni 60. A causa di questa situazione i tantissimi fedeli che la frequentano abitualmente sono stati costretti ad “emigrare” nei vicini locali dell’oratorio. Spazi troppo stretti ad accogliere tante persone con tutti i disagi del caso. Oggi siamo riusciti a trovare le somme necessarie che riporteranno il luogo di culto agli antichi splendori e permetteranno ai residenti del quartiere di poter tornare a riunirsi nel luogo più congeniale".