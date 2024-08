Acate, niente oleandri a Marina: sono pericolosi all'ingresso

Nessun oleando abbellirà l’ingresso di Marina di Acate. L’amministrazione comunale fa marcia indietro e prende atto che le piantine erano incompatibili con le norme di sicurezza del Codice della Strada, deliberando il loro spostamento alla Villa Garibaldi. E così l’operazione che avrebbe dovuto dare il giusto decoro, verde, alla frazione, accompagnata sin dall’inizio da consensi e critiche, è definitivamente

accantonata. I quattro consiglieri di opposizione della Lista Caruso, che già avevano criticato duramente il progetto, parlano apertamente, in una nota, di dilettantismo e presunzione dell’amministrazione comunale: “Hanno ora confermato ciò che noi del gruppo di minoranza avevamo già evidenziato: quegli oleandri avrebbero creato pericoli per la viabilità. Oltre al dispendio di risorse per il primo intervento, adesso il Comune dovrà affrontare ulteriori spese per rimuovere e ripiantare le stesse piantine, provvedendo anche a risanare il manto stradale dell’ingresso di Marina di Acate, tappezzato di buche. Un esempio lampante di cattiva gestione e spreco di denaro pubblico. Un grande buco nell’acqua, oltre alle inutili buche fatte nel manto stradale”.