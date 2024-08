Meloni a Prigi vede i vertici del Cio, sul tavolo anche il caso Khelif

E' stato un incontro positivo, abbiamo parlato anche del caso Carini. Siamo rimasti d'accordo di restare in contatto per 'dare il benvenuto' allo stesso background scientifico e rendere la situazione più comprensibile perché lei (la pugile algerina iperandrogina Imane Khelif, ndr) è una donna ed ha fatto competizioni per sei anni al livello internazionale". Lo ha detto all'ANSA il presidente del Cio, Thomas Bach, al termine dell'incontro con la premier Giorgia Meloni a Parigi. "Condividiamo punti di vista e siamo d'accordo sul chiarire e migliorare il background scientifico di cui abbiamo parlato", ha aggiunto.

Durante l'incontro - a cui ha preso parte anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò - è stato affrontato anche il tema di Milano Cortina 2026. "La premier - ha detto Bach - ha confermato il pieno supporto del governo per il successo dei prossimi giochi invernali".